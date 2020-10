Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження проводили вчені з Массачусетського університету в Емгресті (США) і Університету Квебека (Канада) під керівництвом Франсуа Лапоанта і Раймонда Бредлі.

Вчені проаналізували коливання температури в Атлантиці за 2900 років. Для цього вони вивчили зразки льоду і відкладень в Арктиці, на яку сильно впливають зміни температури поверхні Атлантичного моря.

Зразки були взяті з озера Саут-Саутут біля канадського Арктики, на яке сильно впливають зміни температури поверхні Атлантичного океану.

Раніше вода океану постійно охолоджувалася за рахунок льодовиків, але останнім часом цей процес припинився, і вода лише нагрівається. Температура почала стрімко зростати в XV столітті.

“Використовуючи ці міцні зв’язки, можна було реконструювати, як температура поверхні Атлантичного океану змінювалася за останні 2900 років, що зробило цей рекорд найтривалішим з доступних в даний час”, – пояснив Лапоінт.

Але те, з якою швидкістю і в яких масштабах температура зростає в останні століття – безпрецедентно. Найтеплішим за останні майже три тисячоліття був період з 2000 року.

Одна з причин різкого підвищення температури – різні природні фактори. Але, в той же час, важливо враховувати “вплив кліматичної кризи на здоров’я океанів”.

Максимальні температури зараз досягають 20 градусів за Цельсієм протягом багатьох днів або навіть тижнів поспіль. Так було в 2019 році.

Вчені застерігають, що нагрівання океану в майбутньому може призвести до вимирання деяких видів підводних істот, а також стати причиною частих катаклізмів (наприклад, штормів і ураганів) на Півночі Америки.