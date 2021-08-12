На італійському острові Сицилія зафіксували температуру в майже +49°C, що може стати новим температурним рекордом для Європи.

Про це, зокрема, інформують агентства ВВС та ANSA, а також видання The Local.

Як повідомила місцева влада, вдень у середу, 11 серпня, неподалік від Сіракуз зафіксували температуру в +48,8°C. Цей показник може стати найвищою температурою в Європі за всю історію спостережень.

Для підтвердження рекорду цей температурний показник ще повинна верифікувати Всесвітня метеорологічна організація (WMO).

Чинний температурний рекорд Європи (48ºC) було зафіксовано в Афінах (Греція) у 1977 році.

У Всесвітній метеорологічній організації повідомили, що наразі перевіряють інформацію щодо нового рекорду (й поки не можуть його підтвердити чи спростувати).

“WMO перевіряє повідомлення про новий європейський температурний рекорд у 48,8°C на Сицилії (Італія). Ми поки що не можемо підтвердити або спростувати його. Афіни (Греція) утримують існуючий рекорд у 48,0°C”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання The Local, раніше на Сицилії було зафіксовано “неофіційний” температурний рекорд. Це сталося в 1999 році. Тоді стовпчики термометрів на острові піднялися до 48,5°C.

Нові рекордні показники температури на Сицилії зафіксували на тлі теплової хвилі, що накрила Італію. Аномальну спеку приніс антициклон з Африки, названий “Люцифером”.

Міністерство охорони здоров’я Італії оприлюднило “червоні” попередження про сильну спеку в декількох регіонах.