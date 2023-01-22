Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

22 січня синоптики прогнозують відсутність значних опадів. Лише на Закарпатті та в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг і дощ. Вранці у західних і південних областях місцями можливий туман.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура повітря очікується вдень від 0 до 5° тепла, у більшості західних та південних областей – 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини і в Криму до 12°.

У Київській області буде хмарно, істотних опадів не очікується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень очікується від 0 до 5° тепла; у самому Києві – від 1 до 3° тепла.