Про це повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.
“Вчорашній день 18.12.2019 став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень!“ – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Києві відмічалась максимальна температура повітря 15,2 °С.
Попереднє рекордне значення становило 14,7 °С і спостерігалось 5 грудня 2008 року.
- Раніше повідомлялось, що у грудні в столиці України був побитий температурний рекорд 2017 року. Середина грудня поточного року видалася на 0,5 °С теплішою.