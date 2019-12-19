Середа стала найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень.

Про це повідомила прес-служба Українського гідрометцентру.

“Вчорашній день 18.12.2019 став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень!“ – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Києві відмічалась максимальна температура повітря 15,2 °С.

Попереднє рекордне значення становило 14,7 °С і спостерігалось 5 грудня 2008 року.