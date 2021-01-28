Згідно з дослідженнями, зараз планета гаряче, ніж було протягом принаймні 12000 років - періоду, що охоплює весь розвиток людської цивілізації.

Про це пише газета The Guardian.

За словами вчених з Університету Рутгерса в Нью-Брансвік в США, аналіз температури поверхні океану показує, що зміна клімату викликана діяльністю людини.

У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вчені вирішивши давню загадку, відому як “температурна головоломка голоцену”. Кліматичні моделі вказують на безперервне потепління після закінчення останнього льодовикового періоду 12 000 років тому і початок періоду голоцену. Але оцінки температури, отримані на основі копалин мушель, показали, що 6000 років тому був пік потепління, а потім похолодання, поки промислова революція не призвела до різкого збільшення викидів вуглецю.

Цей конфлікт підірвав довіру до кліматичних моделях і даними оболонки Землі. Але було виявлено, що дані про мушлі відображали тільки спекотне літо і пропускали більш холодні зими, і тому давали оманливо високі річні температури.

“Ми демонструємо, що глобальна середньорічна температура підвищувалася за останні 12 000 років, всупереч попереднім результатам. Це означає, що сучасний період глобального потепління, викликаний діяльністю людини, прискорює довгострокове підвищення глобальних температур. Це змінює базовий рівень і підкреслює, наскільки важливо серйозно ставитися до ситуації з екологією”, – сказала Саманта Бова, яка керувала дослідженням.

Також з’явилися дані, що зараз в світі може бути гарячіше, ніж будь-коли приблизно за 125 000 років – в останній найтепліший період між льодовиковими періодами. Однак вчені не можуть бути впевнені в цьому, так як даних, що відносяться до того часу, менше.

Одне дослідження, опубліковане в 2017 році, показало, що глобальні температури були такими ж високими, як сьогодні, 115000 років тому, але це було засноване на меншій кількості даних.

У новому дослідженні вивчалися вимірювання температури, отримані на основі хімії крихітних мушель і з’єднань водоростей, виявлених в керна океанічних відкладень. Загадку вирішили, взявши до уваги два фактори.

По-перше, передбачалося, що мушлі і органічні матеріали являють собою весь рік, але насправді, швидше за все, вони утворилися влітку, коли організми цвіли. По-друге, існують добре відомі передбачувані природні цикли нагріву Землі, викликані ексцентриситетом орбіти планети. Зміни в цих циклах можуть привести до того, що літо стане спекотніше, а зима холодніше, а середньорічні температури зміняться незначно.

Об’єднання цих висновків показало, що очевидне похолодання після піку тепла 6000 років тому, виявлене в даних про мушлі, вводило в оману. Насправді мушлі фіксували тільки зниження літніх температур, але середньорічні температури все ще повільно підвищувалися.

“Тепер вони дійсно неймовірно добре поєднуються, і це вселяє в нас впевненість у тому, що наші кліматичні моделі дійсно добре працюють”, – говорить Бова.

У дослідженні розглядалися тільки дані про температуру океану, але, за словами вчених, температура морської поверхні має дійсно вирішальний вплив на клімат Землі.

Рівень вуглекислого газу сьогодні є найвищим за 4 мільйони років і зростає найшвидшими темпами за 66 мільйонів років. Подальше підвищення температури і рівня моря неминуче до тих пір, поки викиди парникових газів не будуть зведені до нуля.