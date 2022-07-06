У середу, 6 липня, майже по всій Україні збережеться спекотна погода. Лише на заході буде трохи прохолодніше - не вище +26.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у всіх західних регіонах синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +22 до + 26 градусів.

У центральній частині України буде спекотно. Стовпчики термометрів покажуть від +31 до + 34 градусів. Практично у всіх центральних областях буде сонячно, за винятком Вінницької області, де вдень очікується дощ з грозою.

На півночі температура повітря також буде високою – +29…+33 градуси. У Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються дощі з грозами.

На сході буде спекотно та сонячно. Температура повітря від +29 до +32 градусів.

Сонячна і спекотна погода сьогодні також очікується у південних регіонах України. Температура коливатиметься від +29 до +34 градусів.

У Києві сьогодні буде спекотно та волого: температура повітря сягатиме позначки +33 градуси, однак вдень у столиці пройдуть дощі з грозами.