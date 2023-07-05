Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що сьогоднішній темп контрнаступу ЗСУ не є свідченням того, що Україна не взмозі повернути окуповані Росією території.

Джерело: ISW

Експерти зауважили, що, найімовірніше, українські захисники зосереджуються на створенні асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, водночас поступово виснажуючи російську живу силу та техніку.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські війська виконують основне завдання зі знищення російської живої сили, техніки, складів палива, артилерії та протиповітряної оборони, а “війна на знищення дорівнює війні на кілометри”.

В ISW зауважили, що такі оцінки Данілова свідчать про пріоритет поточної кампанії України з відволікання російської живої сили та засобів, а не спроби провести масштабні механізовані маневри для швидкого повернення великих смуг території.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Боб Бауер 3 липня повідомив, що українські сили правильно діють обережно та уникають великих втрат у контрнаступі, і визнав, що контрнаступ є складним через міни та інші перешкоди на глибині до 30 км на окупованій Росією території.

“Нинішні темпи українських операцій не вказують на тупикову ситуацію чи доказ того, що Україна не може повернути великі території. Українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному (лівому) березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному (правому) березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега в середині листопада”, – додали фахівці.

Вони зауважили, що ситуація на півдні України, звичайно, відрізняється, адже тут немає природного вузького місця, створеного російською опорою на два мости через Дніпро.

Проте, український контрнаступ у Херсоні чергував фази відносно швидкого просування з тривалими періодами підготовки, боями, зосередженими на розчаруванні російських сил, і обмеженими досягненнями, що зрештою зробило російські позиції на західному березі річки неспроможними.

“Нинішній український контрнаступ менш драматичний і швидкий, ніж той, який звільнив більшу частину Харківської області, більш успішний, ніж невдалий російський зимовий наступ, і загалом найбільше схожий на повільніший, але зрештою успішний Херсонський контрнаступ своїм темпом і початковим прогресом”, – резюмували аналітики.