Майже рік тому Росія розпочала багатосторонній наступ на Україну, захопивши частину територій. Однак вже влітку свій контрнаступ розпочали ЗСУ, розгромивши окупантів на декількох напрямках. Проте станом на зараз темп бойових дій значно знизився з обох сторін.

Про це повідомляє The New York Times.

Попри те, що на початку цього тижня війська РФ заявили про деякі успіхи навколо Бахмута, який вони намагаються захопити вже протягом декількох місяців, немає жодних ознак того, що ЗСУ покинуть місто.

“Ми рухаємося вперед потроху, крок за кроком”, – заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у неділю в дописі у Telegram.

Хоча вона мала на увазі бойові дії на Донбасі, її оцінку можна застосувати до конфлікту в цілому.

З наближенням річниці повномасштабної війни все менше території переходить з рук в руки. Осінні дощі перетворили землю на багнюку, що стало викликом для бойової техніки. Але обидві сторони сигналізували про намір здійснити нові наступальні операції, насамперед Україна, яка прагне відвоювати всі території, захоплені Росією з 2014 року.

Військові експерти кажуть, що повільніші темпи та, здавалося б, менші досягнення пояснюються кількома факторами. Серед них:

відносна щільність російських сил на Донбасі;

природний бар’єр, створений річкою Дніпро на півдні країни, який гальмує просування ЗСУ;

необхідність для України зберегти та відновити свої сили після низки боїв;

зимова погода, яка створила труднощі для обох сторін.

“На початку зими було відчутно, що російська армія – більш вразлива, і робота українських військових полягала в тому, щоб тиснути на російську армію, не допустити відновлення сил, зберегти ініціативу взимку та навесні, а потім провести наступ у той момент, який вони виберуть”, – сказав Майкл Кофман, директор російських досліджень у CNA, науково-дослідному інституті в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

За його словами, російські війська нав’язали Україні “важку, жорстку боротьбу” навколо двох міст на Донбасі: Бахмута Донецької області та Кремінної Луганської області.

Російські війська намагалися взяти Бахмут з ​​літа, і 9 січня поблизу міста точилися запеклі бої на тлі заяв про потенційне просування Росії в цьому районі.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 8 січня заявив в етері українського телебачення , що погода створює проблеми для обох сторін, а важка техніка застрягає в м’якому ґрунті.

“Через день-два земля серйозно замерзне, і можна буде нормально їздити, не переживаючи, що може застрягти танк або інша техніка. Сподіваюся, що перевага буде на нашому боці”, – сказав він.

Російські сили все ще серйозно атакують українців, запускаючи хвилі ракет і безпілотники, спрямовані на пошкодження енергетичної інфраструктури країни.

Попри те, що президент РФ Володимир Путін наказав ненадовго припинити вогонь на вихідних, щоб відсвяткувати православне Різдво, масштаб бойових дій не змінився.

Україна також завдала значних ударів, зокрема удару по російській військовій казармі в Донецьку під час новорічних свят, який, за визнанням Москви, вбив щонайменше 89 російських солдатів, хоча Україна стверджувала, що жертви обчислюються сотнями.

Українські чиновники попередили, що Росія може різко загострити війну в зимовому наступі. А нова бронетехніка, яку західні союзники запропонували Україні минулого тижня, сигналізувала про те, що вони готуються до ще одного кривавого року боїв.

У неділю президент України Володимир Зеленський визнав, що “ситуація на передовій за перший тиждень року істотно не змінилася”. У своєму нічному зверненні він наголосив на необхідності “стійкості”.