Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук висловив думку, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.

Про це йшлося в його інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

За словами Гончарука, ослаблення гривні, яке спостерігається в останні дні, ситуативне.

“Ми пов’язуємо це невелике ослаблення гривні перед самим Новим роком зі спекулятивним попитом. Тобто, традиційно, перед Новим роком, люди міняють долар, купують гривню, для того, щоб купити якісь подарунки, або іншим чином витратити гроші”, — сказав Прем’єр-міністр.

Також він висловив думку, що в наступному році тенденція до зміцнення гривні збережеться.

“Тому, я думаю, що ця тенденція, яка була в цьому році, до зміцнення гривні, збережеться і в наступному році. Я це пов’язую з тим, що поступово у людей, у бізнесу повертається довіра до держави”, — заявив Олексій Гончарук.

Як пояснював у коментарі #Буквам економіст Олексій Кущ, зміцнення національної валюти не обґрунтовується фундаментальними економічними факторами і фактично знижує конкурентоспроможність національної економіки та експортні стимули.

Економіст наголошував, що сильна національна валюта може бути в проекції сильної економіки. А сильна валюта в слабкій – це штучні фактори, які можуть бути нівельовані в середньостроковій перспективі. Зміцнення може призвести до втрати частини зарплат і скорочення бюджетних виплат.