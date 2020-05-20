За даними Дорожнього дослідного інституту, щоденна затримка з початком дорожніх робіт в рамках Програми "Велике Будівництво" завдає Україні збитків у розмірі 24 млн гривень.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Затримка дорожнього будівництва, за словами Кубракова, пов’язана з так званим тендерним тролінгом, який влаштували компанії Араїка Амірханяна, колишнього головного підрядника Укравтодору.

“Укравтодор вже уклав договори на 70,8 млрд грн, зараз у тендерах – 33,5 млрд, з них 10 млрд – оскаржуються в АМКУ. З 10 млрд, близько 6 – заблоковані групою компаній Араїка Амірханяна. Тендерний тролінг перетворюється в тендерний шантаж. В результаті платники податків втрачають шанс на хороші дороги, і свої гроші”, – сказав Кубраков в інтерв’ю.

На думку Кубракова, з діями Амірханяна прийшов час розібратися правоохоронним органам.

“У нас же правова держава, а значить все має бути законно. Щодо дій Араїка – з цим повинні розбиратися правоохоронці. Так, неприємно, так, забирає якісь тимчасові ресурси. Але єдине, що важливо, і по чому нас реально будуть судити – це нові дороги. Будуть побудовані – якісно і на довгі роки – значить ми переможці”, – сказав голова Укравтодору.

Нагадаємо, за Програмою “Велике Будівництво”, яку ініціював Президент Володимир Зеленський, у 2020 році в Україні мають бути побудовані і відремонтовані 4 000 км доріг державного значення і 2 500 км місцевих доріг. Для фінансування дорожньої частини “Великого Будівництво” передбачений рекордний бюджет в розмірі близько 100 млрд гривень.