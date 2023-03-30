Про це сповіщає The Guardian.
Як повідомляється, президент МОК Томас Бах використав матч Костюк проти росіянки Варвари Грачової в нещодавньому фіналі ATK Open як приклад того, що спортсмени з України та РФ можуть виступати разом.
Зазначено, що Костюк у відповідь на це заявила, що її “кар’єру буде закінчено”, якщо вона відмовиться від змагань із росіянами, оскільки тенісистка втратить рейтинг. Також вона додала, що українські гравці почуваються “дискримінованими” з боку різних органів, зокрема ATP, WTA та ITF.
Нагадаємо, що понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.
Варто додати, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав рішення керівництва МОК (Міжнародного олімпійського комітету) щодо дозволу росіянам виступати на змаганнях “скандалом та зрадою”.
Крім того, український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.
- З 24 лютого 2022 року від рук російських загарбників загинуло 184 українських спортсмени.
- Міністр спорту Румунії Едуард Новак повідомив, що його країна підтримує повне виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор 2024 року. Він виступив за підтримку та допомогу українським спортсменам.
- Міська голова Парижа Анн Ідальго змінила свою позицію щодо участі росіян в Олімпіаді-2024. На її думку, РФ потрібно заборонити участь у змаганнях, допоки “триває війна в Україні”.
- 6 лютого Олімпійський комітет Чехії розкритикував пропозицію Міжнародного олімпійського комітету допустити до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі російських і білоруських спортсменів під нейтральним прапором.