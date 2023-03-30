Спортсмени, включно з українською тенісисткою Мартою Костюк, виступають проти рекомендації Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським і білоруським спортсменам змагатися у всіх видах спорту.

Про це сповіщає The Guardian.

Як повідомляється, президент МОК Томас Бах використав матч Костюк проти росіянки Варвари Грачової в нещодавньому фіналі ATK Open як приклад того, що спортсмени з України та РФ можуть виступати разом.

Зазначено, що Костюк у відповідь на це заявила, що її “кар’єру буде закінчено”, якщо вона відмовиться від змагань із росіянами, оскільки тенісистка втратить рейтинг. Також вона додала, що українські гравці почуваються “дискримінованими” з боку різних органів, зокрема ATP, WTA та ITF.

Нагадаємо, що понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.

Варто додати, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав рішення керівництва МОК (Міжнародного олімпійського комітету) щодо дозволу росіянам виступати на змаганнях “скандалом та зрадою”.

Крім того, український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко закликав МОК не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів. На його думку, такі дії можуть стати сигналом для світової спільноти про нібито завершення війни в Україні.