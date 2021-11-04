Про це повідомило видання The New York Times.

Тенісистка Пен Шуай опублікувала звинувачення на офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo.

Через кілька хвилин після зізнання гравчині в інтернет-пошуковику Китаю було заблоковано і її ім’я, і слово “теніс”. Однак інформація встигла розлетітися Китаєм і загалом світом.

У дописі жінка розповіла, що мала стосунки з колишнім віцепрем’єром Державної ради Китайської Народної Республіки Чжаном Ґаолі, які не завжди були за згодою й часом призводили до насильства.

Водночас Пен зізналася, що не може надати відповідних доказів. Адже, за її словами, Чжан висловлював занепокоєння, що вона записуватиме їхні зустрічі.

“Я знаю, що для людини вашого статусу, віцепрем’єре Чжане Ґаолі, ви сказали, що вам не страшно. Та навіть якщо це просто я – наче яйце, що намагається вдарити камінь, або міль, що летить на вогонь, нарікаючи себе на самознищення, – я розповім про вас правду”, – звернулася у до політика у своєму дописі Пен.

Жінка розповіла, що стосунки розпочалися, коли Чжан працював секретарем Комуністичної партії в Тяньцзіні, тобто в період між 2007 і 2012 роками.

За словами тенісистки, вперше він зґвалтував її після того, як запросив пограти в теніс із ним та його дружиною.

“Того дня я не давала згоди, весь час плакала”, – пригадала Пен.

Вона такж зізналась, що їй “було огидно” і вона багато разів запитувала себе: “чи я все ще людина?”.