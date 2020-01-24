За цією історією в Twitter спостерігали мільйони.
Фанатка Світоліної під ніком Eli fan Japan купила квиток на Australian Open, але виявилося, що її кумир буде грати на іншому корті. У зв’язку з цим вона написала пост, в якому висловила співчуття у зв’язку з тим, що не зможе спостерігати за грою Світоліной.
Твіт своєї фанатки помітила українська тенісистка, запропонувавши їй подарунок – іменний квиток на матч другого раунду проти Лорін Девіс.
“О Боже! Еліна зробила мій день. Я буду підтримувати її всіма силами”, – написала фанатка з Японії.
Після перемоги Світоліної над Лорін Девіс вболівальниця не приховувала свого захоплення:
“Еліна виграла! Спасибі тобі велике за цю можливість. Я ніколи не забуду цей день”, – описала вона гру.
Окрім цього, Світоліна сфотографувалася з фанаткою після матчу першого раунду турніру.
Представниця Японії вболівала за українку з національним прапором нашої країни.
- Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна стартувала на Підсумковому турнірі WTA в Китаї матчем проти другої ракетки світу Кароліни Плішкової з Чехії. Матч тривав 1 годину 54 хвилини і завершився перемогою Світоліної з рахунком 7:6 (12), 6:4.