Українська тенісистка Еліна Світоліна подарувала квиток на матч в Australian Open своєї фанатки з Японії.

За цією історією в Twitter спостерігали мільйони.

Фанатка Світоліної під ніком Eli fan Japan купила квиток на Australian Open, але виявилося, що її кумир буде грати на іншому корті. У зв’язку з цим вона написала пост, в якому висловила співчуття у зв’язку з тим, що не зможе спостерігати за грою Світоліной.

Твіт своєї фанатки помітила українська тенісистка, запропонувавши їй подарунок – іменний квиток на матч другого раунду проти Лорін Девіс.

“О Боже! Еліна зробила мій день. Я буду підтримувати її всіма силами”, – написала фанатка з Японії.

Після перемоги Світоліної над Лорін Девіс вболівальниця не приховувала свого захоплення:

“Еліна виграла! Спасибі тобі велике за цю можливість. Я ніколи не забуду цей день”, – описала вона гру.

Окрім цього, Світоліна сфотографувалася з фанаткою після матчу першого раунду турніру.

Представниця Японії вболівала за українку з національним прапором нашої країни.