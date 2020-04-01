Тенісний турнір Вімблдон цього року не проводитимуть через пандемію коронавірусу. В останній раз турнір не проводився в 1945 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Уточнюється, що організатори легендарного британського тенісного турніру прийняли рішення через пандемію коронавірусу COVID–19 не проводити в 2020–му році 134–й розіграш.

Змагання тепер заплановані на літо 2021–го року.

При цьому наголошується, що турнір Вімблдон таким чином було скасовано вперше після часів Другої світової війни.

Раніше був скасований грунтовий тенісний сезон, однак очікувалося, що літній трав’яний сезон в виді спорту вдасться провести хоча б без глядачів.