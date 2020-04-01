Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.
Уточнюється, що організатори легендарного британського тенісного турніру прийняли рішення через пандемію коронавірусу COVID–19 не проводити в 2020–му році 134–й розіграш.
Змагання тепер заплановані на літо 2021–го року.
При цьому наголошується, що турнір Вімблдон таким чином було скасовано вперше після часів Другої світової війни.
Раніше був скасований грунтовий тенісний сезон, однак очікувалося, що літній трав’яний сезон в виді спорту вдасться провести хоча б без глядачів.
- Чемпіонат Європи з футболу переноситься з 2020-го на 2021-й рік через пандемію китайського атипового коронавірусу.