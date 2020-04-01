Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Уточнюється, що організатори легендарного британського тенісного турніру прийняли рішення через пандемію коронавірусу COVID19 не проводити в 2020му році 134й розіграш.

Змагання тепер заплановані на літо 2021го року.

При цьому наголошується, що турнір Вімблдон таким чином було скасовано вперше після часів Другої світової війни.

Раніше був скасований грунтовий тенісний сезон, однак очікувалося, що літній трав’яний сезон в виді спорту вдасться провести хоча б без глядачів.