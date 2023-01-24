Курорт, що належить колишньому президенту Дональду Трампу, збирається прийняти весняну конференцію під керівництвом колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна та радіоведучого Клея Кларка, які поширювали неправдиві заяви про вибори 2020 року.

Про це інформує CBS News.

На конференції, відомій як ReAwaken America Tour, не було офіційного списку доповідачів для травневого заходу в готелі “Trump’s Doral” у Маямі. Однак на минулих зборах виступали спікери, які повторювали теорії змови, що підтримував Трамп.

Ідеться про Еріка Трампа, генерального директора “MyPillow”, Майка Лінделла, засновника “Overstock”, Патріка Бірна, Чарлі Кірак з “Turning Point USA” та колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Кеша Патела.

Раніше до списку також входили конгресмен Пол Госар (“R-AZ”), учасники бунту на Капітолії США 6 січня 2021 року, впливові особи QAnon і деякі з найвідоміших активістів проти вакцинації в країні.

“Колишній президент займає центральне місце в QAnon та його ідеології. Теорія змови включає необґрунтовану віру в те, що група відомих політиків-демократів і ліберальної еліти керує мережею секс-торгівлі дітьми, і що Трамп влаштує масові арешти та військові трибунали корумпованих політиків”, – повідомляє CBS.

ФБР попередило, що такі теорії змови, як QAnon, становлять зростаючу загрозу внутрішньому тероризму.

Листівка, що рекламує подію, двічі вказує місцем розташування курорт “Trump National Doral Miami” та містить його фотографію.

Новини про конференцію з’явилися в момент, коли Трамп готується до своєї першої публічної президентської кампанії 2024 року в Південній Кароліні 28 січня. Під час виступу колишній президент США сподівається відновити свій політичний імпульс після оголошення останньої балотації в листопаді.