26 березня на засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову, якою прирівняли бронежилети та каски до гуманітарної допомоги.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Прийняття постанови спростить процес ввезення касок і бронежилетів – тепер для цього потрібна буде лише декларація.

Також спрощена процедура для ввезення пластин для бронежилетів, переносних радіостанцій нецивільного призначення, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів нецивільного призначення, біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення, коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення, а також тепловізорів і приладів нічного бачення.

Для їх ввезення із документів тепер необхідний буде лише гарантійний лист кінцевого користувача. Це все значно прискорить процес забезпечення наших військових необхідними засобами захисту та матеріально-технічною базою для ведення війни.