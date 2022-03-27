Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Прийняття постанови спростить процес ввезення касок і бронежилетів – тепер для цього потрібна буде лише декларація.
Також спрощена процедура для ввезення пластин для бронежилетів, переносних радіостанцій нецивільного призначення, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів нецивільного призначення, біноклів, оптичних труб і монокулярів нецивільного призначення, коліматорних й оптичних прицілів нецивільного призначення, а також тепловізорів і приладів нічного бачення.
Для їх ввезення із документів тепер необхідний буде лише гарантійний лист кінцевого користувача. Це все значно прискорить процес забезпечення наших військових необхідними засобами захисту та матеріально-технічною базою для ведення війни.
- Нагадаємо, у Донецькій області ворожі війська застосували касетні боєприпаси. Солдати РФ обстрілювали житлові райони міста касетними боєприпасами.