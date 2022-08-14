Колишній державний секретар США, дипломат Генрі Кіссінджер заявив, що після усіх дій та злочинів РФ, до України слід ставитись як до члена НАТО.

Про це йдеться у матеріалі газети The Wall Street Journal.

Він наголосив, що “жереб кинутий, і після того, як РФ поводилася в Україні”, варто так чи інакше, формально чи ні, ставитися до України як до члена НАТО.

Водночас досі передбачає “врегулювання”, умовою якого буде збереження за кремлем територій, що були окуповані ще у 2014 році – хоча й не може відповісти, чим воно відрізнятиметься від “невиконаної угоди щодо стабілізації конфлікту 8-річної давнини”.

У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що розділовою лінією в переговорах між Україною та РФ має стати “повернення до колишнього статус-кво”. Багато ЗМІ та політики інтерпретували ці слова як заклик відмовитись Україні від частини своїх територій задля досягнення миру.

Тоді президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки Гітлеру перед початком Другої світової війни.

На початку липня Кіссінджер в інтерв’ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати свої території. Він пояснив, що найкращою розділовою лінією для припинення вогню є статус-кво.

Проте вже у липні Генрі Кіссінджер закликав Захід та Київ під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями, окупованими РФ після початку повномасштабної війни.