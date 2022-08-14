Про це йдеться у матеріалі газети The Wall Street Journal.
Він наголосив, що “жереб кинутий, і після того, як РФ поводилася в Україні”, варто так чи інакше, формально чи ні, ставитися до України як до члена НАТО.
Водночас досі передбачає “врегулювання”, умовою якого буде збереження за кремлем територій, що були окуповані ще у 2014 році – хоча й не може відповісти, чим воно відрізнятиметься від “невиконаної угоди щодо стабілізації конфлікту 8-річної давнини”.
У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що розділовою лінією в переговорах між Україною та РФ має стати “повернення до колишнього статус-кво”. Багато ЗМІ та політики інтерпретували ці слова як заклик відмовитись Україні від частини своїх територій задля досягнення миру.
Тоді президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки Гітлеру перед початком Другої світової війни.
На початку липня Кіссінджер в інтерв’ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати свої території. Він пояснив, що найкращою розділовою лінією для припинення вогню є статус-кво.
Проте вже у липні Генрі Кіссінджер закликав Захід та Київ під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями, окупованими РФ після початку повномасштабної війни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна в Україні є найнебезпечнішим моментом для Європи з часів Другої світової війни, і РФ не можна дозволити перемогти.
- Також Єнс Столтенберг закликав країни згуртуватися у наданні підтримки Україні. Він заявив, що союзники мають допомагати українцям не тільки через моральний аспект, а ще й через власні інтереси безпеки.
- Стало відомо, що наступним Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу може стати британський політик та поки діючий прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон.