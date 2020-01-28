Про це повідомляє видання The Verge.
У вівторок, 28 січня, компанія Filmic випустила новий додаток для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві будь-які камери на вибір: селф-камера, зовнішня камера з телеоб’єктивом (дворазовим збільшенням), зовнішня ширококутна (з полем зору 120 градусів) або основна.
Додаток доступний в App Store безкоштовно. Його випуск був анонсований компанією під час щорічної презентації у вересні 2019 року. Встановити Filmic можна на будь-який пристрій з операційною системою iOS 13, але нова функція доступна тільки для останніх двох поколіннях iPhone: iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, і 11 Pro Max.
Перед початком запису пропонується вибрати частоту кадрів — 24 кадрів в секунду, 25 кадрів в секунду або 30 кадрів в секунду — які записуються у форматі 1080p. Також треба обрати режим запису.
Ось які режими зйомки з двох камер доступні:
- Режим розділеного екрану. Створюється розділений екран з однією камерою в лівій стороні кадру і однієї в правій стороні. За допомогою цього режиму можна зняти, наприклад, бесіду, активувавши одну з зовнішніх камер і фронтальну. На iPhone відео збережеться у вигляді одного склеєного файлу.
- Режим “картинка в картинці”. Коли цей режим активний, екран заповнюється зображенням з однієї з камер на вибір, при цьому з’являється вікно для другої камери, яке можна рухати. Таке відео також буде записано на пристрої як один файл.
- Режим “Discreet”. Цей режим дозволяє використовувати основну та ширококутну камери, зображення з яких накладаються один на одного. У підсумку також вийде один ролик.
Користувачі iPhone вже активно експериментують з новою функцією, знімають огляди та гайди по роботі з нею.
- Раніше Apple запустила щорічний флешмоб “Знято на iPhone”. Цього року взяти участь можуть тільки власники iPhone 11 — челендж присвячений “Нічному режиму”.