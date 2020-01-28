З'явився додаток, що дозволяє власникам останніх моделей смартфонів від Apple знімати відео одночасно на дві камери.

Про це повідомляє видання The Verge.

У вівторок, 28 січня, компанія Filmic випустила новий додаток для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві будь-які камери на вибір: селф-камера, зовнішня камера з телеоб’єктивом (дворазовим збільшенням), зовнішня ширококутна (з полем зору 120 градусів) або основна.

Додаток доступний в App Store безкоштовно. Його випуск був анонсований компанією під час щорічної презентації у вересні 2019 року. Встановити Filmic можна на будь-який пристрій з операційною системою iOS 13, але нова функція доступна тільки для останніх двох поколіннях iPhone: iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, і 11 Pro Max.

Перед початком запису пропонується вибрати частоту кадрів — 24 кадрів в секунду, 25 кадрів в секунду або 30 кадрів в секунду — які записуються у форматі 1080p. Також треба обрати режим запису.

Ось які режими зйомки з двох камер доступні:

Режим розділеного екрану. Створюється розділений екран з однією камерою в лівій стороні кадру і однієї в правій стороні. За допомогою цього режиму можна зняти, наприклад, бесіду, активувавши одну з зовнішніх камер і фронтальну. На iPhone відео збережеться у вигляді одного склеєного файлу.

Режим “картинка в картинці”. Коли цей режим активний, екран заповнюється зображенням з однієї з камер на вибір, при цьому з’являється вікно для другої камери, яке можна рухати. Таке відео також буде записано на пристрої як один файл.

Режим “Discreet”. Цей режим дозволяє використовувати основну та ширококутну камери, зображення з яких накладаються один на одного. У підсумку також вийде один ролик.

Користувачі iPhone вже активно експериментують з новою функцією, знімають огляди та гайди по роботі з нею.