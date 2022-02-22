Про це повідомляють на сайті Суспільного.
Рішення про те, що Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” представлятиме саме “Kalush Orchestra,” було ухвалено у вівторок, 22 лютого, під час засідання Оргкомітету Нацвідбору.
Зазначається, що Суспільний мовник звернувся до “Kalush Orchestra” з пропозицією репрезентувати Україну на “Євробаченні” в Турині 17 лютого. Це відбулося після того, як Оргкомітет офіційно зупинив участь переможниці відбору Alina Pash у Нацвідборі.
Після підписання контракту між Суспільним та “Kalush Orchestra” лідер гурту Олег Псюк подякував всім, хто голосував за них під час нацвідбору (за глядацьким голосуванням “Kalush Orchestra” посів перше місце). Він пообіцяв виправдати вибір українців наголосивши, що у цей важкий час Україна повинна заявити про себе на увесь світ.
“Ми готові гідно представити Україну перед усією Європою”, – пообіцяв Олег Псюк.
Про свою участь у “Євробаченні” гурт “Kalush Orchestra” також сповістив на своїй сторінці в Instagram. Тут йдеться, що їм вдалося розв’язати всі питання із Суспільним мовником і тепер вони готові вести Україну до успіху.
- Нагадаємо, в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Проте у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує, що видавала переможниці нацвідбору “Євробачення-2022”, виконавиці Аліні Паш документ щодо законного перетину тимчасово окупованого Криму у 2015 році через КПВВ “Чаплинка”.
- Після цього переможниця нацвідбору “Євробачення-2022” Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через поїздку до окупованого Криму, розповіла, звідки взялася фальшива довідка про її перетин адмінкордону з півостровом.