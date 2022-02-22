Гучна історія з відбором учасника від України на "Євробачення-2022" добігла до завершення. Після всіх скандалів Суспільний мовник підписав контракт з гуртом "Kalush Orchestra", який посів друге місце за результатами Нацвідбору.

Про це повідомляють на сайті Суспільного.

Рішення про те, що Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” представлятиме саме “Kalush Orchestra,” було ухвалено у вівторок, 22 лютого, під час засідання Оргкомітету Нацвідбору.

Зазначається, що Суспільний мовник звернувся до “Kalush Orchestra” з пропозицією репрезентувати Україну на “Євробаченні” в Турині 17 лютого. Це відбулося після того, як Оргкомітет офіційно зупинив участь переможниці відбору Alina Pash у Нацвідборі.

Після підписання контракту між Суспільним та “Kalush Orchestra” лідер гурту Олег Псюк подякував всім, хто голосував за них під час нацвідбору (за глядацьким голосуванням “Kalush Orchestra” посів перше місце). Він пообіцяв виправдати вибір українців наголосивши, що у цей важкий час Україна повинна заявити про себе на увесь світ.

“Ми готові гідно представити Україну перед усією Європою”, – пообіцяв Олег Псюк.

Про свою участь у “Євробаченні” гурт “Kalush Orchestra” також сповістив на своїй сторінці в Instagram. Тут йдеться, що їм вдалося розв’язати всі питання із Суспільним мовником і тепер вони готові вести Україну до успіху.