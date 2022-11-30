Вимкнення світла буде відбуватися навіть у будинках, які знаходиться на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури – раніше вимкнення електроенергії їх не стосувалося.

Про це повідомив СЕО YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Коваленко повідомив, що тепер киянам скоротять час, який їм доводиться проводити без світла. Ще у понеділок кияни були без світла протягом 9 годин у середньому, вже у вівторок – менш як 7 годин. Проте, Київ все ще в режимі екстрених відключень.

Також СЕО YASNO розповів про те, що об’єкти критичної інфраструктури заживлюють якомога швидше та не відмикають під час екстрених відключень. Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки – раніше вони також не брали участі в екстрених вимиканнях світла. Проте, у столиці тепер їх також відмикатимуть – навіть вручну.

“Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається — то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз – 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема”, – написав Сергій Коваленко.