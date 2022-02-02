#Букви зібрали найяскравіші реакції користувачів соціальних мереж.
Більшість користувачів обурило прохання нардепа Трухіна дозволити йому залишити місце скоєного ДТП.
“Можна я тихенько в ліс піду?”, – наполягає він звертаючись до одного із поліціянтів.
І поки народного депутата виключали із партії “Слуга народу”, а президент Зеленський суворо наполягав на тому, що винуватець ДТП має нести “особисту відповідальність”, інтернет-користувачі вже пропонували власні здогадки та пояснення щодо обставин справи.
Вправлялись навперебій, згадуючи й інших політиків.
Любителі поезії також не залишилися осторонь змагальних зауважень та виявили власне бачення у звичній для себе манері.
Окремо зважили на висловлювання президента під час виборчої кампанії, а також рейтинги Володимира Зеленського та партії “Слуга народу” після висвітлення резонансної ДТП.
Народний депутат від “Народного фронту»”, журналіст Сергій Висоцький порівняв “хлопців із народу”, котрі дорвалися до влади, з більшовиками: “хто був ніким, той стане усім!”
Водночас дехто припустив, що “тихенько піти в ліс” міг би спробувати й президент Володимир Зеленський.
Деякі користувачі соцмереж нагадали, що до того, як стати нардепом від “Слуги народу”, Трухін був членом Блоку Петра Порошенка.
У 2015 році його обрали депутатом Полтавської облради від БПП в окрузі №6 у Глобинському районі. Проте він не був присутнім на жодному засіданні земельної комісії облради, до якої входив.
Блогер Євгеній Прокопишин зауважив, що вже розкрив “план влади”.
Також інтернет-користувачі намагались здогадатися, чому відео з Трухіним після ДТП все-таки з’явилося, і чи буде відповідне покарання за скоєне. Так, депутатка від фракції “Голос” Зоя Ярош зауважила, що від “відповідей на ці питання залежить, чи почуватимемось ми безпечно у нашій державі. Будемо ми нормальною країною чи середньовічною феодальною тайгою”.
Варто також нагадати, що минуло 5 місяців із дня скоєння ДТП, проте правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля? Чи був він на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких?
Своєю чергою, депутати та публічні особи також не змогли залишитись осторонь гучної події. Так, народна депутатка Ірина Геращенко наголосила, що фракція “Європейська Солідарність” вимагає відставки керівництва МВС та ДБР за фактом “злочинної бездіяльності та приховування злочинів за участі депутатів монобільшості, зокрема, ДТП за участі Трухіна і його спроби дати хабар поліціянту”.
Зрештою, після усіх новин та відповідних заяв політиків користувачі соцмереж спробували спрогнозувати який вплив резонансна подія матиме на майбутні вибори президента в Україні.
- Нагадаємо, ДБР оприлюднило заяву, де зазначено, що поліціянт, який прибув на ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна (“Слуга народу”) не надав інформації ДБР, яку повідомив журналістам видання “Українська правда”.
- Раніше 31 серпня, поліція Києва вперше прокоментувала ДТП за участю народного депутата від “Слуги народу” Олександра Трухіна. Подальше розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим Державного бюро розслідувань.
- Також Олександр Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й відразу повідомив про неї колегам. Однак керівництво партії заперечує, що той виходив на зв’язок.
- Своєю чергою, Петро Порошенко зазначив, що відтоді, як чинний глава держави Володимир Зеленський привів до парламенту свою політичну силу, країна занурена в нескінченний “день бабака”.