Нещодавно журналісти оприлюднили розслідування ДТП за участі народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Трухіна. На відео Трухін пропонує хабаря та обіцяє "замовити слово" перед головою МВС Денисом Монастирським. Зрештою, відмовляючись проходити перевірку на наявність алкоголю в організмі, він просить відпустити його, аби "тихенько піти в ліс". У соцмережах одразу зреагували на висловлювання нардепа та позмагалися у майстерності сарказму.

#Букви зібрали найяскравіші реакції користувачів соціальних мереж.

Більшість користувачів обурило прохання нардепа Трухіна дозволити йому залишити місце скоєного ДТП.

“Можна я тихенько в ліс піду?”, – наполягає він звертаючись до одного із поліціянтів.

І поки народного депутата виключали із партії “Слуга народу”, а президент Зеленський суворо наполягав на тому, що винуватець ДТП має нести “особисту відповідальність”, інтернет-користувачі вже пропонували власні здогадки та пояснення щодо обставин справи.

Вправлялись навперебій, згадуючи й інших політиків.

Любителі поезії також не залишилися осторонь змагальних зауважень та виявили власне бачення у звичній для себе манері.

Окремо зважили на висловлювання президента під час виборчої кампанії, а також рейтинги Володимира Зеленського та партії “Слуга народу” після висвітлення резонансної ДТП.

Народний депутат від “Народного фронту»”, журналіст Сергій Висоцький порівняв “хлопців із народу”, котрі дорвалися до влади, з більшовиками: “хто був ніким, той стане усім!”

Водночас дехто припустив, що “тихенько піти в ліс” міг би спробувати й президент Володимир Зеленський.

Деякі користувачі соцмереж нагадали, що до того, як стати нардепом від “Слуги народу”, Трухін був членом Блоку Петра Порошенка.

У 2015 році його обрали депутатом Полтавської облради від БПП в окрузі №6 у Глобинському районі. Проте він не був присутнім на жодному засіданні земельної комісії облради, до якої входив.

Блогер Євгеній Прокопишин зауважив, що вже розкрив “план влади”.

Також інтернет-користувачі намагались здогадатися, чому відео з Трухіним після ДТП все-таки з’явилося, і чи буде відповідне покарання за скоєне. Так, депутатка від фракції “Голос” Зоя Ярош зауважила, що від “відповідей на ці питання залежить, чи почуватимемось ми безпечно у нашій державі. Будемо ми нормальною країною чи середньовічною феодальною тайгою”.

Варто також нагадати, що минуло 5 місяців із дня скоєння ДТП, проте правоохоронні органи й досі не повідомили суспільству, чи був депутат Трухін за кермом автомобіля? Чи був він на підпитку? І хто винуватий у ДТП, на яку викликали сім швидких?

Своєю чергою, депутати та публічні особи також не змогли залишитись осторонь гучної події. Так, народна депутатка Ірина Геращенко наголосила, що фракція “Європейська Солідарність” вимагає відставки керівництва МВС та ДБР за фактом “злочинної бездіяльності та приховування злочинів за участі депутатів монобільшості, зокрема, ДТП за участі Трухіна і його спроби дати хабар поліціянту”.

Зрештою, після усіх новин та відповідних заяв політиків користувачі соцмереж спробували спрогнозувати який вплив резонансна подія матиме на майбутні вибори президента в Україні.