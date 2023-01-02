Тепла погода сприяє зменшенню кількості відключень у денні години – «Укренерго»

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок чого є пошкодження, також ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві та центральному регіоні, застосовуються аварійні відключення.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.

Відновлювальні роботи вже тривають.

Загалом, запевнили у компанії, ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, тож відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.

Проте, нагадали у пресслужбі, українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам. Диспетчерський центр “Укренерго” довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій.

У компанії закликали відповідально споживати електроенергію, пам’ятаючи про цілі ворога занурити українців у темряву. Водночас наголосили, що енергетики готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене.