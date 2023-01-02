Тепла погода сприяє зменшенню кількості відключень у денні години – «Укренерго»

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго”.
Відновлювальні роботи вже тривають.
Загалом, запевнили у компанії, ситуація в енергосистемі повністю контрольована. Тепла погода сприяє зниженню споживання, тож відповідно, зменшилася необхідність застосування обмежень у денні години доби.
Проте, нагадали у пресслужбі, українська енергосистема зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам. Диспетчерський центр “Укренерго” довів ліміти споживання до областей на вечірній час з метою попередження додаткових аварій.
У компанії закликали відповідально споживати електроенергію, пам’ятаючи про цілі ворога занурити українців у темряву. Водночас наголосили, що енергетики готові протидіяти цьому та за будь-яких умов і відновлювати пошкоджене.
- В ніч з 1 на 2 січня у Києві та по значній частині України була повітряна тривога – Росія атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.
- В українській енергосистемі ситуація залишається контрольованою, попри російські атаки на інфраструктуру.
- Протягом ночі з 31 грудня на 1 січня Росія активно атакувала мирні українські міста з неба.
- Президент Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня 2023 року, зокрема – нічних обстрілів України з боку РФ.