Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
На півночі країни дощ із мокрим снігом. Вночі від -1 до -4, вдень -1…+1. У південних регіонах у суботу буде сухо, інколи визиратиме сонце. Нічна температура 0…+2, вдень потепліє до +4…+7.
У центрі також переважно сухо, опади можливі місцями. Вночі -1…-3, вдень температура повітря підвищиться до +1…+3.
Західні області частково опиняться в зоні опадів. Мокрий сніг із дощем очікують на південному заході. Температура повітря протягом доби – від -1 до +1.
Опади у вигляді мокрого снігу з дощем прогнозують і на сході України. Вночі тут буде холодніше, ніж на решті території – -2…-6, вдень -1…+2.
У Києві 25 грудня опади, вночі -2…-4, вдень близько нуля градусів.
- Нагадаємо, кліматологи проаналізували, що стійкий перехід середньодобової температури повітря у столиці на зимову цього року відбувся лише 20 грудня. Найпізніше метеорологічна зима приходила до Києва у 2015 році.
- Нагадаємо, що у Гренландії зафіксували рекордні +13°C.
- Британські метеорологи прогнозують, що 2022 рік стане одним із найтепліших за всю історію спостережень.