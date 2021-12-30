Погода в Україні у четвер, 30 грудня, буде морозною, але сухою: опадів не прогнозують ніде. Через ожеледицю на дорогах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях очікується найтепліша погода без істотних опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1… +4 градуси, а вночі стовпчик термометра покаже 0…-8.

У Центрі і на Півночі прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3…-5 градусів, а нічна від -6 до -10 градусів.

На Сході України переважно буде без істотних опадів. Вдень прогнозують від -2 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.

На Півдні добова температура становитиме -2…+6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -7… -11.

У Києві буде сухо, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі -6…-8 градусів, вдень -1…-3 градуси.