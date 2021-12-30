Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях очікується найтепліша погода без істотних опадів. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1… +4 градуси, а вночі стовпчик термометра покаже 0…-8.
У Центрі і на Півночі прогнозують морози. Середня денна температура становитиме -3…-5 градусів, а нічна від -6 до -10 градусів.
На Сході України переважно буде без істотних опадів. Вдень прогнозують від -2 до -6 градусів. Вночі буде аж до -11.
На Півдні добова температура становитиме -2…+6 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -7… -11.
У Києві буде сухо, однак на дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі -6…-8 градусів, вдень -1…-3 градуси.
- Нагадаємо, через дощ та мокрий сніг в Україні без світла залишились населені пункти у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Сумській.