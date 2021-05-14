Про це поінформували в Українському гідрометцентрі.
Так, у західних, а вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях очікуються невеликі короткочасні дощі, місцями грози.
На решті території України – без істотних опадів.
Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 17-22° (на Закарпатті 14-19°). А в східних та південно-східних областях стовпчики термометрів піднімуться до 23-28°.
На Київщині та в столиці – місті Київ вдень очікується невеликий короткочасний дощ, можливі окремі грози.
Вітер переважно південний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 19-21°.
- Раніше повідомлялося, що квітень нинішнього року у столиці розпочався з температурного рекорду.