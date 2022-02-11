Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
У західних областях буде хмарно та дощитиме. Вдень температура повітря підніметься до +5…+9 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0…+3.
У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4…+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.
На Сході України вдень прогнозують від +4 до +9 градусів. Вночі буде -1…+2. Прогнозують дощ зі снігом.
На Півдні денна температура становитиме +9…+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…0.
У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +6…+8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3 градусів.
- Всесвітня метеорологічна організація (МВО) зафіксувала новий температурний рекорд для Арктики – +38 °C у російському місті Верхоянську (Сибір) 20 червня 2020 року.
- Нагадаємо, що керівники провідних західних нафтових компаній мають свідчити перед Конгресом США на тлі звинувачень у тому, що вони ввели громадськість в оману щодо зміни клімату.