В Україні сьогодні 11 лютого температура повітря вдень підніметься до +11 градусів. А вночі подекуди буде мороз, проте лише до -1. Можливий мокрий сніг та дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних областях буде хмарно та дощитиме. Вдень температура повітря підніметься до +5…+9 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже 0…+3.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть +4…+8 градусів, вночі мінімальна температура повітря становитиме -1.

На Сході України вдень прогнозують від +4 до +9 градусів. Вночі буде -1…+2. Прогнозують дощ зі снігом.

На Півдні денна температура становитиме +9…+11 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -2…0.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне +6…+8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3 градусів.