Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде трохи теплішою, ніж протягом тижня. Вдень морозів не прогнозують у жодній області, а на півдні температура повітря підніметься до +13. у деяких областях дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході прогнозують туман. Дощитиме у центральних та північних регіонах. Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.

В Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.

У центрі та на півночі буде +6…+8 як вдень, так і вночі.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4…+6.

Однак найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі – мороз до -1 градуса.

У Києві – +6…+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.

Нагадаємо, погода в Україні у п’ятницю, 10 грудня, була прохолодною. На заході країни пройшли дощі зі снігом.