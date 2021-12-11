Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На сході прогнозують туман. Дощитиме у центральних та північних регіонах. Пориви вітру сягатимуть 7-12 метрів за секунду.
В Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.
У центрі та на півночі буде +6…+8 як вдень, так і вночі.
У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4…+6.
Однак найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі – мороз до -1 градуса.
У Києві – +6…+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.
Нагадаємо, погода в Україні у п’ятницю, 10 грудня, була прохолодною. На заході країни пройшли дощі зі снігом.