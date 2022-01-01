У перший день нового 2022-го року, 1-го січня, в Україні значно потеплішає. Вночі триматиметься температура +1…+3 градуси, а протягом дня подекуди зросте до +8.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на Заході протягом дня очікуються дощі. Температура повітря становитиме +5…+8 градусів. Вітер сягатиме швидкості 12 м/с.

У центральній та північній частинах також дощитиме, подекуди зі снігом. Повітря протягом дня прогріється до +1…+6 градусів за Цельсієм.

На Сході прогнозують від +1 до +5 градусів. Сніг з дощем йтимуть увесь день.

Південь теж не оминуть опади та вітер до 12 м/с. Температура – +3…+8 градусів.

У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до +1…+3 градусів, однак вдень повітря прогріється до +6. Дощ очікується і вночі, і вдень.