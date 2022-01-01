Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на Заході протягом дня очікуються дощі. Температура повітря становитиме +5…+8 градусів. Вітер сягатиме швидкості 12 м/с.
У центральній та північній частинах також дощитиме, подекуди зі снігом. Повітря протягом дня прогріється до +1…+6 градусів за Цельсієм.
На Сході прогнозують від +1 до +5 градусів. Сніг з дощем йтимуть увесь день.
Південь теж не оминуть опади та вітер до 12 м/с. Температура – +3…+8 градусів.
У Києві вночі стовпчик термометра опуститься до +1…+3 градусів, однак вдень повітря прогріється до +6. Дощ очікується і вночі, і вдень.
- Нагадаємо, вУкраїні у пʼятницю, 31 грудня, у більшості регіонів потеплішало. Мороз залишився тільки на Сході. Температура повітря вдень триматималася в межах -4…+6 градусів, а вночі опустилась до -10.