Сьогодні, 17 жовтня, в Україні буде без опадів, і попри легкі заморозки вночі, вдень буде досить тепла осіння погода – останні дні бабиного літа.

Про це інформує Укргідрометцентр.

В західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на крайньому заході та півдні країни 3-8° тепла; вдень 13-18°, у західних областях місцями до 22°, на півночі Лівобережжя 10-14°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 17-го жовтня в Україні буде сухо, сонячно, вдень потеплішає. У вівторок буде ще тепліше, до +17+22 градусів.

Похолодання прийде у середу-четвер – тоді пройдуть дощі, у Карпатах 20-го жовтня ймовірний сніг, атмосферні холодні фронти з північного заходу Європи принесуть суттєве похолодання. І теперішні +14+20 зміняться на +6+12 градусів!

У Києві понеділок та вівторок будуть сонячними та теплими. Завтра в столиці до +16 градусів, у вівторок до +20 градусів. У середу в Києві збільшиться хмарність, вологість, пройде невеликий дощ, почне знижуватися температура повітря. У четвер вдень очікується +7..+9 градусів.