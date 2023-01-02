Згідно з прогнозами, сьогодні, 2 січня в Україні очікується тепла та суха погода. Як повідомила Наталка Діденко, в Україні буде ближчим сухий антициклон Leonhard, аніж мокрий циклон Magdalene.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

По Україні в понеділок не очікується опадів – пануватиме антициклон Leonhard.

До того ж наша територія належатиме теплому повітряному сектору, тому другий день триматиметься весняна погода.

Температура повітря вдень буде від +7 до +12 градусів. На Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині буде від +6 до +9 градусів.

Можливий поривчатий вітер в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині.

У Києві 2-го січня переважатиме суха погода, максимальна температура повітря досягне +9 градусів.

Наталка Діденко попередила: 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5-го січня з’являться опади.