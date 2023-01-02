Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
По Україні в понеділок не очікується опадів – пануватиме антициклон Leonhard.
До того ж наша територія належатиме теплому повітряному сектору, тому другий день триматиметься весняна погода.
Температура повітря вдень буде від +7 до +12 градусів. На Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині буде від +6 до +9 градусів.
Можливий поривчатий вітер в Карпатах, на Луганщині, Донеччині, Харківщині.
У Києві 2-го січня переважатиме суха погода, максимальна температура повітря досягне +9 градусів.
Наталка Діденко попередила: 4-5 січня температура повітря почне знижуватися, 5-го січня з’являться опади.
- Першого січня 2023 року в Україні була весняна погода. Протягом дня температура повітря становила від +8 до +14 градусів, у східній частині – від +4 до +9 градусів.