Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Сході вдень – +27…+29 °C, вночі – до +13 °C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
У південній частині можливі невеликі опади вдень та до +26 °C, вночі – до +13 °C. Вітер східний, 5-10 м/с.
У західних областях дощитиме, вдень – +21 °C, вночі – +6-10°C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
У Києві вдень – +23…+25 °C, вночі – до +13°C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Опадів не передбачається.
- Напередодні, 15 травня, у багатьох областях України очікувалася нестійка погода, з короткочасними дощами та грозами.