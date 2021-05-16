У неділю, 16 травня, в Україні очікується значне потепління, у західних та південних областях можливі дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На Сході вдень – +27…+29 °C, вночі – до +13 °C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У південній частині можливі невеликі опади вдень та до +26 °C, вночі – до +13 °C. Вітер східний, 5-10 м/с.

У західних областях дощитиме, вдень – +21 °C, вночі – +6-10°C. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У Києві вдень – +23…+25 °C, вночі – до +13°C. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Опадів не передбачається.