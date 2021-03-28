У неділю, 28 березня, в Україні буде тепло, очікуються дощі у західних, центральних та північних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю на Україну із заходу насуватиметься атмосферний фронт, який принесе дощі в західні, центральні та північні регіони. На Сході збережеться суха погода.

На Півдні вночі – -1 – +5 °С, вдень – +10 – +15 °С.

На Півночі: вночі – +2 – +5 °С, вдень – +8 – +13 °С.

У Західному регіоні вночі – +2 – +6 °С, вдень – +7 – +12 °С.

На Сході вночі – -1…+2 °С, вдень – +9…+12 °С.

У Центральному регіоні вночі – +1 – +5, вдень – +10 – +14.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в неділю очікується невеликий дощ. Температура вночі +2-4 °С, вдень +11-13 °С.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.