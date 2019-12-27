Відсьогодні, 27 грудня, теплопостачальники почали переглядати тарифи на тепло, що дозволить зменшити суму в платіжці до 30 %.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Нещодавно Уряд прийняв рішення, що дозволяє теплопостачальникам знизити ціну в платіжці майже на 30 %”, – сказав він.

За словами Гончарука, Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже долучилися до цієї ініціативи.

“Наприклад, Кропивницький — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%”, – наголосив він.

Крім того, прем’єр закликав решту органів місцевого самоврядування переглянути тарифи на опалення для населення.

Відсьогодні теплопостачальники почали переглядати тарифи Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%. Відсьогодні теплопостачальники вже почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надав Уряд місцевій владі. Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%. Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу! Зниження ціни на опалення буде відчутним для кожної української родини. Для нас було принциповим вирішити цю проблему. І ми це зробили! Зміни мають відбуватися вже зараз, а не через 3-5 років. Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України. І ми тільки починаємо. Попереду ще багато роботи! Володимир Зеленський Офіс Президента України Yuliya Kovaliv Мінрегіон Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Пятница, 27 декабря 2019 г.