Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
“Нещодавно Уряд прийняв рішення, що дозволяє теплопостачальникам знизити ціну в платіжці майже на 30 %”, – сказав він.
За словами Гончарука, Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже долучилися до цієї ініціативи.
“Наприклад, Кропивницький — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%”, – наголосив він.
Крім того, прем’єр закликав решту органів місцевого самоврядування переглянути тарифи на опалення для населення.
Відсьогодні теплопостачальники почали переглядати тарифи
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.
Відсьогодні теплопостачальники вже почали переглядати тарифи, використовуючи інструмент, який надав Уряд місцевій владі.
Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст уже переглядають тарифи. Яскравий приклад Кропивницького — там сума в платіжці буде меншою на 28,7%.
Закликаю всіх представників влади на місцях активно долучатися до цього процесу! Зниження ціни на опалення буде відчутним для кожної української родини.
Для нас було принциповим вирішити цю проблему. І ми це зробили! Зміни мають відбуватися вже зараз, а не через 3-5 років.
Це результат спільної роботи нашої команди та Президента України. І ми тільки починаємо. Попереду ще багато роботи!
Володимир Зеленський Офіс Президента України Yuliya Kovaliv Мінрегіон
Опубликовано Олексій Гончарук – Прем’єр-міністр України Пятница, 27 декабря 2019 г.
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