Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

Очевидці повідомляють, що постріли були схожими на такі, що зроблені автоматичної зброї. Деякі повідомлять, що бачили людину, яка бігла вулицею та стріляла.

У Мережі поширюються відео, що зображують дії нападників та постраждалих осіб:

Поліція інформує про одного загиблого та одного пораненого поліціянта. Один нападник, за даними МВС, вчинив самопідрив, іншого було затримано.

На офіційній сторінці у Twitter поліція Відня повідомляє про перестрілку у центрі міста та “кількох постраждалих”. В районі проведення операції зупинено рух громадського транспорту. Громадян закликають не залишати домівки.

#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Ізраїльська релігійна громада в Австрії також наказує єврейським громадянам не залишати свої квартири чи будинки. Спецоперація з затримання нападників триває.

ОНОВЛЕНО (23:30):

Під час виступу на телеканалі ORF федеральний міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер підтвердив, що те, що сталося, розцінюють як “очевидний теракт”.

“Ми припускаємо, що є кілька винних осіб, є кілька поранених, ймовірно, також мертвих”, — сказав він.

Асоціація охорони здоров’я повідомляє про трьох серйозно поранених людей, які були ушпиталені цього вечора. Кількість зловмисників, що причетні до теракту, поки невідома.

Поліціянти перекрили центр міста.