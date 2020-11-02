Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.
Очевидці повідомляють, що постріли були схожими на такі, що зроблені автоматичної зброї. Деякі повідомлять, що бачили людину, яка бігла вулицею та стріляла.
У Мережі поширюються відео, що зображують дії нападників та постраждалих осіб:
Поліція інформує про одного загиблого та одного пораненого поліціянта. Один нападник, за даними МВС, вчинив самопідрив, іншого було затримано.
На офіційній сторінці у Twitter поліція Відня повідомляє про перестрілку у центрі міста та “кількох постраждалих”. В районі проведення операції зупинено рух громадського транспорту. Громадян закликають не залишати домівки.
#Eilt #Aktuell läuft ein größerer Polizeiieinsatz in der #InnerenStadt. Wir sind verstärkt mit unseren Kräften vor Ort. Genauere Umstände werden derzeit erhoben. Sobald wir näheres haben, erfahren Sie es hier.
— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020
Ізраїльська релігійна громада в Австрії також наказує єврейським громадянам не залишати свої квартири чи будинки. Спецоперація з затримання нападників триває.
ОНОВЛЕНО (23:30):
Під час виступу на телеканалі ORF федеральний міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер підтвердив, що те, що сталося, розцінюють як “очевидний теракт”.
“Ми припускаємо, що є кілька винних осіб, є кілька поранених, ймовірно, також мертвих”, — сказав він.
Асоціація охорони здоров’я повідомляє про трьох серйозно поранених людей, які були ушпиталені цього вечора. Кількість зловмисників, що причетні до теракту, поки невідома.
Поліціянти перекрили центр міста.
- Раніше у Квебеку (Канада) двоє людей загинули і щонайменше п’ять постраждали у результаті нападу чоловіка у “середньовічному” одязі.