Українські розвідники вважають, що терористичний акт проти військовополонених ЗСУ у колонії в Оленівці був спровокований Росією, щоб завадити постачанню західного високоточного озброєння.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За словами члена координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, з початку трагедії з боку росіян “було фальшування”. У розвідці вважають, що повідомленні про нібито навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS були спецоперацією. У такий спосіб окупанти намагалися завадити постачанню зброю.

“Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – сказав Юсов.

Зазначимо, що за даними ГУР МО російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими. Окупанти вбили українських військовополонених, щоб приховати неналежні умови утримання та форми допиту. Вони б могли служити доказовою базою у Гаазькому суді.

Крім того, місце утримання бійців було заміновано бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини. Саме тому приміщення швидко загорілося.

Трагедія сталася у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка. За даними російської сторони, загинули близько 50 захисників та ще понад 70 дістали тяжкі поранення.