Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).
За словами члена координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, з початку трагедії з боку росіян “було фальшування”. У розвідці вважають, що повідомленні про нібито навмисний обстріл високоточною зброєю HIMARS були спецоперацією. У такий спосіб окупанти намагалися завадити постачанню зброю.
“Це була спецоперація з метою дестабілізації українського суспільства та деморалізації українських військовополонених. З самого початку це було фальшування, але світ швидко викриває такі речі”, – сказав Юсов.
Зазначимо, що за даними ГУР МО російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими. Окупанти вбили українських військовополонених, щоб приховати неналежні умови утримання та форми допиту. Вони б могли служити доказовою базою у Гаазькому суді.
Крім того, місце утримання бійців було заміновано бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини. Саме тому приміщення швидко загорілося.
Трагедія сталася у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка. За даними російської сторони, загинули близько 50 захисників та ще понад 70 дістали тяжкі поранення.
- Нагадаємо, 4 серпня у Києві на Софійській площі відбулась акція “Оленівка — новий Освенцим”, котру ініціювали родичі та близькі військовополонених з “Азовсталі”. Близько 300 учасників вимагали, аби міжнародні організації зреагували та брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
- У США вважають, що РФ готується сфальсифікувати докази щодо вибуху в Оленівській в’язниці перед відвідуванням місця третіми сторонами. Вони це роблять, щоб звинуватити Збройні сили України.
- Бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Розвідники вважають, що спричинення вибухів в Оленівській колонії бойовики не узгодили з керівництвом міністерства оборони РФ.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.