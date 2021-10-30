Про це повідомляють місцеві видання AdenLang та Alarabiya.
У районі Хор-Маскар, де розташований аеропорт міста Аден, стався потужний вибух замінованого автомобіля. Він був припаркований біля готелю летовища.
Внаслідок теракту загинуло щонайменше 12 осіб. Також є поранені, деякі з них у критичному стані.
Очевидці розповідають, що вибух було чутно по всьому Адену.
انفجار عنيف في مطار عدن يخلف العديد من القتلى والجرحى.#اليمن pic.twitter.com/v2WhcsvjII
— ahmed asi (@ahmedalasi) October 30, 2021
Аден міститься на березі Аденської затоки та є найбільшим портом країни. Поруч Перська затока, яка відіграє важливу транзитну роль для транспортування товарів з Азії до Європи.
- Раніше повідомлялося, що у результаті ракетного обстрілу військової бази Аль-Анад в провінції Лахдж на півдні Ємену загинули 40 військовослужбовців, понад 60 поранені.
- Ємен неодноразово був на межі голоду за шість років війни. Тепер ситуація знову погіршилася через блокаду постачання палива Саудівською Аравією.