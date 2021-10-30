Біля міжнародного аеропорту Адена в Ємені вибухнув замінований автомобіль. Внаслідок вибуху відомо про щонайменше 12 жертв.

Про це повідомляють місцеві видання AdenLang та Alarabiya.

У районі Хор-Маскар, де розташований аеропорт міста Аден, стався потужний вибух замінованого автомобіля. Він був припаркований біля готелю летовища.

Внаслідок теракту загинуло щонайменше 12 осіб. Також є поранені, деякі з них у критичному стані.

Очевидці розповідають, що вибух було чутно по всьому Адену.

انفجار عنيف في مطار عدن يخلف العديد من القتلى والجرحى.#اليمن pic.twitter.com/v2WhcsvjII — ahmed asi (@ahmedalasi) October 30, 2021

Аден міститься на березі Аденської затоки та є найбільшим портом країни. Поруч Перська затока, яка відіграє важливу транзитну роль для транспортування товарів з Азії до Європи.