В результаті теракту в Відні (Австрія) двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого все ще шукають. Громадян закликали не залишати свої будинки, бо злочинець все ще в місті.

Про це повідомляє місцева газета Kronen Zeitung.

Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що в лікарні померла поранена терористами жінка. Вона стала другою жертвою терористів. До цього один громадянин загинув безпосередньо під час атаки.

Поліція відновила хронологію теракту. За їхньою інформацією, стріляли в шести точках міста.

Зважаючи на те, що вчора багато австрійців вирушили в бари, бо скоро планується ввести комендантську годину через ситуацію з епідемією коронавірусу, терористи відкрили вогонь саме там.

Одного з нападників на місці злочину застрелили співробітники поліції. Ще одного все ще шукають.

У поліції Відня закликали місцевих жителів не залишати свої будинки, бо на вулицях все ще небезпечно. Дітей закликали не йти в школи, але, якщо це необхідно – освітні установи будуть відкриті. Звільнено від занять і студентів.

У поліції також повідомили, що шукають терориста також і за межами Відня. На кордонах з сусідніми державами посилили контроль.

Канцлер Австрії Курц заявив, що армія бере під охорону міські об’єкти, поки поліція займається антитерористичною операцією. За його словами, злочинці були дуже добре озброєні і професійно підготовлені.

“Це найважчий день для Австрії за багато років”, – сказав міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер на прес-конференції з нагоди теракту в Відні.

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії з нагоди теракту.

“В даний час випробувань Україна разом з Австрією. Співчуваю постраждалим в результаті терористичної атаки в Відні”, – написав Зеленський.

Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він написав, що Франція поділяє горе австрійців, згадавши, що нещодавно його країна також була жертвою нападу терористів.

“Це наша Європа. Вороги повинні знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимося”, – написав Макрон.