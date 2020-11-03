Про це повідомляє видання Heute.
За попередньою інформацією, підозрюваного затримали близько 10:00 у квартирі на півдні Лінца. Чоловік може бути причетним до серії нападів у Відні ввечері 2 листопада.
За словами очевидців, поліція вивела чоловіка та ще двох осіб, які перебували з ним в одній квартирі. Затримані не очікували візиту правоохоронців, тому опору не чинили.
Імені затриманого не розголошують.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.
- Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи.
- Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.