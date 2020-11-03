Австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.

Про це повідомляє видання Heute.

За попередньою інформацією, підозрюваного затримали близько 10:00 у квартирі на півдні Лінца. Чоловік може бути причетним до серії нападів у Відні ввечері 2 листопада.

За словами очевидців, поліція вивела чоловіка та ще двох осіб, які перебували з ним в одній квартирі. Затримані не очікували візиту правоохоронців, тому опору не чинили.

Імені затриманого не розголошують.