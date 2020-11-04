Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер розповів деталі слідства щодо теракту у Відні. Слідчі установили, що терорист діяв сам без прямих спільників.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами міністра, слідчі детально дослідили відеодокази, які надали очевидці, а також записи з камер відеонагляду, і дійшли висновку, що терорист був один. Всього у рамках цієї справи було понад 20 тисяч відео.

“В даний час немає конкретних вказівок на те, що був другий злочинець”, – сказав Нехаммер.

Однак у вівторок, 3 листопада, Австрія затримала 14 людей віком від 18 до 28 років, яких запідозрили у зв’язках з терористом. Зараз перевіряють їх ймовірну приналежність до терористичної організації “Ісламська держава”. Всі затримані мають міграційний досвід, а деякі – подвійне громадянство.

При цьому Нехаммер заявив, що до початку теракту стався збій у передачі розвідувальних даних. В липні цього року розвідувальна служба Словаччини повідомила австрійським колегам, що зловмисник намагався купити там боєприпаси, але не зробив цього.

“На наступних кроках, очевидно, тут щось пішло не так із зв’язками”, – сказав Нехаммер.

Він також закликав створити незалежну комісію для вивчення допущених помилок. Комісія повинна з’ясувати, чи пройшов процес професійно та законно.