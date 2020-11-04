Про це повідомляє видання Reuters.
За словами міністра, слідчі детально дослідили відеодокази, які надали очевидці, а також записи з камер відеонагляду, і дійшли висновку, що терорист був один. Всього у рамках цієї справи було понад 20 тисяч відео.
“В даний час немає конкретних вказівок на те, що був другий злочинець”, – сказав Нехаммер.
Однак у вівторок, 3 листопада, Австрія затримала 14 людей віком від 18 до 28 років, яких запідозрили у зв’язках з терористом. Зараз перевіряють їх ймовірну приналежність до терористичної організації “Ісламська держава”. Всі затримані мають міграційний досвід, а деякі – подвійне громадянство.
При цьому Нехаммер заявив, що до початку теракту стався збій у передачі розвідувальних даних. В липні цього року розвідувальна служба Словаччини повідомила австрійським колегам, що зловмисник намагався купити там боєприпаси, але не зробив цього.
“На наступних кроках, очевидно, тут щось пішло не так із зв’язками”, – сказав Нехаммер.
Він також закликав створити незалежну комісію для вивчення допущених помилок. Комісія повинна з’ясувати, чи пройшов процес професійно та законно.
- Увечері в понеділок, 2 листопада, біля синагоги у Відні було чути постріли.
- В результаті теракту двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого шукала поліція.
- Джихадисти заявили про причетність до теракту.
- Єврейська громада Австрії ухвалила рішення про тимчасове закриття всіх синагог в країні після терактів у Відні. В цілях безпеки також закрили усі єврейські установи.
- Голова міністерства внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер назвав ім’я убитого в ніч на 3 листопада віденського терориста. Терористові було 20 років, його звали Куйт Фейзулла, він був родом з Північної Македонії і раніше мав судимість за зв’язок з “Ісламською державою”.
- 3 листопада австрійська поліція провела антитерористичний рейд в Лінці та затримала одного з підозрюваних в терактах у Відні.