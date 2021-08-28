26 серпня в Афганістані відбувся теракт, внаслідок якого загиблих майже 200 осіб. Серед них - 13 американських військових, декотрі з які були на службі менш як рік. Вони були немовлятами, коли в Афганістані розпочалася війна.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Війна в Афганістані за участі американського контингенту розпочалася майже 20 років тому. На той момент декотрим із загиблих військових не було й року від народження. Тобто, вони були ще немовлятами.

В результаті вибуху 26 серпня загинули 170 афганських громадян, двоє громадян Великої Британії, дитина британського підданого, а також – 13 американських військовослужбовців. Серед них – 11 морських піхотинців, один солдат та один матрос.

Декотрі з них ще навіть не закінчили школу, нещодавно одружилися чи чекали на первістка.

Сестра загиблого 20-річного капрала Райлі МакКоллума розповіла, що він був морським піхотинцем. Через три тижні він мав стати батьком.

“Райлі завжди знав, що служитиме в морській піхоті… Він був морським піхотинцем в душі, навіть коли юридично це ще було нереально… Він носив з собою іграшкову зброю та рожеві гумові чоботи своєї сестри, уявляючи, як виконує певну місію”, – розповіла вона про брата, який був немовлям, коли розпочалася війна в Афганістані.

Інший загиблий, 20-річний Карім Мей’Лі Грант Нікоуі – морський піхотинець, курсант BBC в середній школі. За кілька годин до смерті він відправив додому відео, на якому спілкується з афганськими дітьми.

Ще один морський піхотинець, 20-річний молодший капрал Джаред Шмітц, приїхав до Афганістану всього за кілька днів до вибуху. Це була його перша серйозна місія.

20-річний капрал Девід Лі Еспіноза приєднався для морських піхотинців із середньої школи в штаті Техас.

22-річний капрал Хантер Лопес був на службі вже чотири роки. Він мріяв піти дорогою батька, а після звільнення в запас стати членом правоохоронної системи. Його батьки були заступниками шерифа.

22-річний військово-морський медик Макстон Совіак віддав себе американській армії ще в середній школі. Він був одним із 13 дітей в родині.

Сержант Райян Кнаусс, 23 роки, планував після повернення в США переїхати з Теннессі у Вашингтон (округ Колумбія).

Родина 23-річного загиблого Дегана Пейджа, захисника тварин, розповіла, що військовий мав “гігантське добре серце”. Він збирався отримати освіту після того, як повернеться з Афганістану.

Серед найстарших загиблих – 31-річний сержант Тейлор Гувер. За його плечима 11 років служби в морській піхоті.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Він назвав загиблих в Афганістані військовослужбовців – героями.

“Ті, хто здійснив ці теракти, ті, хто бажають зла Америці, я вам скажу: “Ми не вибачимо. Ми не забудемо. Ми шукатимемо вас. Ми знайдемо вас й змусимо заплатити“, – заявив Байден.

Президент США наказав завдати удар у відповідь.

“Ми завдамо удару по керівниках ІДІЛу, ми зробимо це. Я вже дав відповідний наказ командувачам. Ми завдамо ці удари в певний, вигідний для нас, час, в тих місяцях, які самі визначимо”, – попередив Байден.

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