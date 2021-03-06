Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов не вірить, що його усунуть з посади через суд.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам, коментуючи позови партії Юлії Світличної, які були подані в січні.

“За мене проголосувало 73 депутати. І цим все сказано. Далі для одних – робота, для інших – піар“, – сказав Терехов.

Він також заперечив, що є невдоволення ситуацією в міськраді частини “Слуг народу“.

“Більшість у міській раді сформовано. Ми готові співпрацювати з усіма, хто працює в інтересах міста. Суто політичні питання пропоную всім обговорювати в іншому місці. Від них не стає тепліше в квартирах, чистіше на вулицях, затишніше у громадському транспорті. Знову повторю – політикою життєдіяльність міста не забезпечиш“, – заявив Терехов.

Він також запевнив, що хоче, щоб вибори в місті відбулись якнайшвидше.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.