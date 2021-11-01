Понад 50% харків'ян, що проголосували на виборах мера Харкова, віддали свої голоси за Ігоря Терехова ("Блок Кернеса — Успішний Харків").

Про це повідомили на засіданні Харківської територіальної виборчої комісії 1 листопада.

“Найбільшу кількість голосів виборців набрав кандидат Ігор Терехов (50,66%)”, — оголосила голова міської ТВК Олена Матвієнко.

Нагадаємо, що вибори міських голів проходять в один тур, якщо один з кандидатів набере 50% + 1 голосів. Відповідно, Ігор Терехов здобуває перемогу в першому турі.

З понад 280 тисяч виборців за Ігоря Терехова (“Блок Кернеса — Успішний Харків”) проголосували 146,3 тисячі осіб.

На другому місці самовисуванець Михайло Добкін, який, за даними ТВК, отримав 28,4% голосів (82 тисячі).

Понад 4 тис. бюлетенів визнано недійсними.

Реакція Добкіна

Напередодні оголошення результатів команда Добкіна заявила про спробу сфальшувати результати на користь Терехова.

“Незалежні спостерігачі у день виборів 31 жовтня фіксували численні порушення, які можуть свідчити про роботу “сітки” щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади Ігоря Терехова”, — йдеться в заяві.

Зазначалось також, що юристи команди “Наш Дім – Харків” вивчають ситуацію зі спробами фальсифікувати результати виборів, аби оскаржити незаконні дії опонентів.