Про це повідомили на засіданні Харківської територіальної виборчої комісії 1 листопада.
“Найбільшу кількість голосів виборців набрав кандидат Ігор Терехов (50,66%)”, — оголосила голова міської ТВК Олена Матвієнко.
Нагадаємо, що вибори міських голів проходять в один тур, якщо один з кандидатів набере 50% + 1 голосів. Відповідно, Ігор Терехов здобуває перемогу в першому турі.
З понад 280 тисяч виборців за Ігоря Терехова (“Блок Кернеса — Успішний Харків”) проголосували 146,3 тисячі осіб.
На другому місці самовисуванець Михайло Добкін, який, за даними ТВК, отримав 28,4% голосів (82 тисячі).
Понад 4 тис. бюлетенів визнано недійсними.
Реакція Добкіна
Напередодні оголошення результатів команда Добкіна заявила про спробу сфальшувати результати на користь Терехова.
“Незалежні спостерігачі у день виборів 31 жовтня фіксували численні порушення, які можуть свідчити про роботу “сітки” щодо підкупу виборців на користь кандидата від влади Ігоря Терехова”, — йдеться в заяві.
Зазначалось також, що юристи команди “Наш Дім – Харків” вивчають ситуацію зі спробами фальсифікувати результати виборів, аби оскаржити незаконні дії опонентів.
- Як сповіщалося, згідно з результатами екзит-полів, чинний в. о. мера Харкова Ігор Терехов (партія “Блок Кернеса – Успішний Харків”) перемагає на виборах мера Харкова з результатом від 51,9% до 53,8%.
- Явка на виборах мера у Харкові була на 17% нижчою, ніж у 2015 році.