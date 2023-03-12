Термінали самообслуговування IBOX відновили роботу. Раніше їх було призупинено через ліквідацію АТ "IBOX банк".

Про це повідомила компанія iBox у Facebook.

Роботу парку терміналів відновили за три дні. За словами представництва компанії, термінали вже працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основних послугах.

Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.

Довідка. IBOX, яка є найбільшою мережею терміналів самообслуговування в Україні, дозволяє поповнювати готівкою рахунки в популярному monobank та не бере за це комісії. Раніше НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “IBOX банк”, якому належить ця мережа.

Рішення ухвалили через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Зазначено, що банк не перевіряв належним чином клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Зокрема банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.