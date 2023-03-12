Про це повідомила компанія iBox у Facebook.
Роботу парку терміналів відновили за три дні. За словами представництва компанії, термінали вже працюють на повну потужність і готові приймати ваші платежі по основних послугах.
Серед них: Monobank, А-Банк, ПУМБ, ОТП Банк, Sportbank, Unex Bank, Lifecell, Vodafone, Kyivstar та інші.
Довідка. IBOX, яка є найбільшою мережею терміналів самообслуговування в Україні, дозволяє поповнювати готівкою рахунки в популярному monobank та не бере за це комісії. Раніше НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “IBOX банк”, якому належить ця мережа.
Рішення ухвалили через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Зазначено, що банк не перевіряв належним чином клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.
Зокрема банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.
- В державному “Ощадбанку” прокоментували масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500 гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі “Ощаду” в Херсоні.