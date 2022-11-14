Про це він зазначив у Facebook.

Мобільні оператори “Київстар” та Vodafone запустили у звільненому від росіян Херсоні перші базові станції. У місті поки що немає світла, тому станції працюють на генераторах та терміналах Starlink. Міністерство одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти.

Він наголосив, що Starlink допомагають підтримувати зв’язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель.

Відступаючи, росіяни зруйнували частину інфраструктури, іншу — замінували. Працівники ДСНС знаходять розтяжки з гранатами на базових станціях мобільного зв’язку. Це уповільнює процес відновлення зв’язку, але рятувальники та телеком-оператори працюють 24/7.

“Ми повертаємо зв’язок до Херсона. Люди, які 9 місяців були в окупації, нарешті змогли подзвонити рідним та сказати, що з ними все гаразд. Поки у місті проблема з іншою інфраструктурою — навіть хвилинна розмова допомагає херсонцям почуватися знову вдома”, – йдеться у дописі.

Раніше американський винахідник та підприємець Ілон Маск заявив, що Starlink й надалі працюватиме в Україні. Він запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, попри нещодавні конфлікти.