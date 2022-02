Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сьогодні Федоров попросив Ілона Маска допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

“Ілоне Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони стояли”, – написав міністр.

І мільярдер йому відповів.

“Сервіс Starlink тепер активований в Україні. У дорозі – ще термінали”, – написав Ілон Маск у Twitter.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022