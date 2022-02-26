Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Сьогодні Федоров попросив Ілона Маска допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.
“Ілоне Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink і звернутися до розсудливих росіян, щоб вони стояли”, – написав міністр.
І мільярдер йому відповів.
“Сервіс Starlink тепер активований в Україні. У дорозі – ще термінали”, – написав Ілон Маск у Twitter.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.
— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022
Федоров відреагував на цю новину: “Дякую Ілону Маску та кожному хто підтримує Україну!”.
Довідка: Система Starlink надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Першою компанія почала обслуговувати Канаду та США.
- Нагадаємо, російським державним ЗМІ більше не дозволено розміщувати рекламу або монетизувати свій контент на будь-якій платформі, що належить Meta. Девон Кернс, представник Meta, пояснив, що політика стосується не лише Facebook, а й Instagram.