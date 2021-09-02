Про це йшлося під час розмови з журналістами у Вашингтоні.

За словами Зеленського, він багато говорив з Байденом про вступ України до НАТО.

“Підтримка (президента Байдена – ред.) була, термінів не було. Ми говорили багато про НАТО, ми говорили багато про це питання. Ми говорили про те, яке місце Україна займе в Альянсі, яка буде реальність існування України в НАТО, окрім змін в Конституції. Президент особисто підтримує Україну щодо членства в НАТО, але яким буде шлях зараз мені складно сказати”, – розповів Зеленський.

(На відео з 6:58)

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.