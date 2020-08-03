У Луцьку й Тернополі не запроваджуватимуть жорсткого карантину, попри внесення міст до "червоної зони" через зростання випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Сьогодні депутати міської ради під час позачергової дистанційної 90-ї сесії міської ради розглянули питання “Про звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо скасування безпідставно запровадженого “червоного” рівня епідемічної небезпеки в місті Луцьку”.

Автор документа – депутат міської ради Ігор Поліщук зауважив, що рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 31 липня 2020 року щодо віднесення міста Луцька до “червоного” рівня епідемічної небезпеки має бути скасовано. Він переконаний, що епідеміологічні обмеження мають встановлювати органи місцевого самоврядування, а не центральні.

Заступник керівника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Анатолій Свірський наголосив, що в місті достатньо карантинних заходів, які ефективно діють, тому немає нагальної потреби вводити додаткові заходи, щоб не зупинити економіку, повідомляють “Волинські новини”.

Тому запропоновано продовжити в місті дію чинних карантинних заходів. У Луцьку й далі працюватимуть комунальні підприємства, заклади дошкільної освіти, транспорт та ін. Також міськрада звернулася до поліції з проханням, щоб та утрималася від дій з притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності за порушення карантину.

Депутат, радник міського голови Ігор Поліщук додав, що “незрозуміло, за яким принципом Луцьк віднесли до червоної зони”.

Аналогічне рішення прийняла Тернопільська міська рада й вирішила запустити громадський транспорт.

“Тернополяни просять забезпечити їхні конституційні права, зокрема й право на працю, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Адже віднесення Тернополя до “червоної” зони не відповідає жодним показникам. Зупинити роботу міста ми не можемо. Місто і так від початку епідемії втратило понад 100 млн грн, натомість не отримавши допомоги від держави. Придбання медикаментів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту і навіть зарплати лікарям фінансуються за рахунок міського бюджету”.

“Така блoкада міста була хіба за часів татар. Це неприпустимo, щoб люди були пoзбавлені кoнституційнoгo права працювати”, – зазначив Надал, повідомляє місцеве видання “0352.ua”.

Він розповів, що дo Тернoпoля не мoжуть дoбратися люди, адже скасували зупинку пoтягів. Такoж не змoжуть із такими oбмеженнями працівники дoбиратись на рoбoту.

“Влада пoвністю втратила зв’язoк із прoстими людьми. З нами на місці ніхтo не пoгoджував прийняття такoгo рішення. Ці диктатoрські метoди ми пoвинні зупинити”, – сказав мер.