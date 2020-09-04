Влада Тернополя вирішила не посилювати карантинні обмеження в місті, незважаючи на його включення до "червоної" зони.

Про це поінформували в пресслужбі Тернопільської міської ради. Також про це повідомив у Facebook мер міста Сергій Надал.

Відповідне рішення було ухвалено на нараді міського оперативного штабу.

Так, 3 вересня Кабінет Міністрів оновив карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. У “червону” зону потрапив Тернопіль.

Нове зонування почне діяти з 00:00 понеділка, 7 вересня.

Як відзначили в Тернопільській міськраді, незважаючи на це, з 7 вересня місто житиме “в звичайному режимі” за умови дотримання протиепідемічних заходів.

“З понеділка, 7 вересня, у Тернополі працюватимуть заклади сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальні та реабілітаційні заклади, спортивні та фітнес-зали, ринки і т.д. при умові дотримання чітких протиепідемічних заходів”, – наголошується в повідомленні.

Дитсадки, школи, позашкільні установи в місті продовжуватимуть працювати. Однак місцева влада відзначає, що “змушувати дітей відвідувати садочки чи заклади освіти ніхто не буде”. Рішення, відвідувати школу (дитсадок) чи ні, будуть приймати батьки і самі учні.

При цьому навчальні заклади працюватимуть щодня.

Громадський транспорт курсуватиме з табличками “Спеціальні перевезення”. Їздити транспорт буде за схемами руху і по шляху проходження тролейбусних і автобусних маршрутів, в межах кількості місць для сидіння.

“На сьогодні у місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову Уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”. Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку… Відповідно до нещодавнього рішення Конституційного суду, Кабмін не має права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина”, – зазначив у Facebook мер Тернополя Сергій Надал.

Він закликав поліцію не складати протоколи щодо підприємців “на підставі незаконної постанови Уряду”.

Варто відзначити, що 31 липня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому територію України розділили на чотири карантинні зони: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” і “червону”. У кожній з них діють свої обмеження. Зони періодично оновлюються. Нові правила почали діяти з 3 серпня.

Тоді Тернопіль було включено в “червону” зону карантину. З 8 серпня місто перевели в “жовту” зону. Згодом він перебував у “помаранчевій” зоні.

У “червоній” зоні карантину, серед іншого: забороняються регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто); забороняється відвідування закладів освіти; забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.