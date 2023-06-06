Тернопільщина відправить в Херсонську область 50 тонн питної води

Тернопільська область відправляє 50 тонн питної води на Херсонщину, яка постраждала внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Джерело: начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

“Відправляємо 50 тонн питної води на Херсонщину. Доручив негайно організувати підвезення води та іншої необхідної допомоги для евакуйованих мешканців підтоплених населених пунктів”, – йдеться в дописі.

Окрім цього, як зазначив Труш, в області запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення, який відповідатиме за гуманітарну допомогу, поселення евакуйованих і медичну допомогу.

Очільник ОВА наголосив, що кожна громада Тернопільської області задіяна у процесі допомоги постраждалій Херсонщині.

ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Своєю чергою, в.о. генерального директора ДП “Ліси України” Юрій Болоховець повідомив, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції спричинив підтоплення майже 55 тис. га лісу на Херсонщині, результатом чого стане масова загибель диких тварин.

Водночас у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в пом’якшенні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.