Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребський у Facebook.
“Сьогодні нардеп Юрченко, підійшовши до постового, який виконував свої обов’язки, почав лаятись і тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звичайно, посвідчення він не показав і не представився… Але хлопці зреагували миттєво та затримали порушника”, – зазначив депутат.
Військові зробили запобіжний постріл вгору, після чого поставили нардепа до стіни, почали обшукувати, щоб дізнатися, хто він.
При собі нардеп не мав документів на зброю, ходив з пістолетом ПМ. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолета йому не повернули. Згодом Юрченка відпустили.
За результатами проведеної бесіди нардеп “чесно, щиро” попросив вибачення у військовослужбовців ТрО, які виконували свої обов’язки.
За словами Погребського, згодом Юрченко пішов у поліцію та написав заяву на військових за те, що вони виконували свій прямий обов’язок.
Раніше Юрченко показав у Facebook, як йому цілують руки люди, котрі перебували у тимчасовій окупації російських військ у Бучі. Він розповів про те, як “зі сльозами на очах бучанці зустріли українську владу і допомогу”. Згодом нардеп видалив допис.
- Нагадаємо, Кабінет Міністрів України розширив перелік зброї, яку можуть використовувати члени добровольчих формувань територіальних громад, аби протистояти російській окупаційній армії.
- Раніше стало відомо, що народний депутат від “Слуги народу”, кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною Катериною Шаховською виїхав з України. У партії пояснюють, що він перетнув державний кордон для гуманітарної місії.
- Керівник британської розвідки MI6 Річард Мур заявив, що безсудові страти українців російськими військовими входили у плани президента РФ Володимира Путіна.
- Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.