Позафракційного народного депутата, колишнього члена політичної партії "Слуга народу" Олександра Юрченка затримали на блокпосту у Києві, коли він намагався відібрати зброю у чатового.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребський у Facebook.

“Сьогодні нардеп Юрченко, підійшовши до постового, який виконував свої обов’язки, почав лаятись і тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звичайно, посвідчення він не показав і не представився… Але хлопці зреагували миттєво та затримали порушника”, – зазначив депутат.

Військові зробили запобіжний постріл вгору, після чого поставили нардепа до стіни, почали обшукувати, щоб дізнатися, хто він.

При собі нардеп не мав документів на зброю, ходив з пістолетом ПМ. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолета йому не повернули. Згодом Юрченка відпустили.

За результатами проведеної бесіди нардеп “чесно, щиро” попросив вибачення у військовослужбовців ТрО, які виконували свої обов’язки.

За словами Погребського, згодом Юрченко пішов у поліцію та написав заяву на військових за те, що вони виконували свій прямий обов’язок.

Раніше Юрченко показав у Facebook, як йому цілують руки люди, котрі перебували у тимчасовій окупації російських військ у Бучі. Він розповів про те, як “зі сльозами на очах бучанці зустріли українську владу і допомогу”. Згодом нардеп видалив допис.